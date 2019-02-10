Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Riskli Bina Tespiti Yaptığımız Her Binayı, Yıkılması Gerekiyorsa...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Riskli Bina Tespiti Yaptığımız Her Binayı, Yıkılması Gerekiyorsa...

40 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:27 Kaynak: AA

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