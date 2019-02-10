Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Riskli Bina Tespiti Yaptığımız Her Binayı, Yıkılması Gerekiyorsa...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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