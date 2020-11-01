Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu."

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli... - Son Dakika

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