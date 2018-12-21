Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa'da

11 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa'da Bakan Kurum: "Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için toplantılar düzenliyoruz"ŞANLIURFA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Şanlıurfa'da kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Şanlıurfa'da
Bakan Kurum: "Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için toplantılar düzenliyoruz"

ŞANLIURFA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Şanlıurfa'da kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan parkların yönetimine kadar birçok konuyla ilgili geniş katılımlı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kaymakam ve belediye başkanlarıyla GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurum, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Kurum, kentin ve ilçelerin her bölgesinin problemini ayrı ayrı konuştuklarını ve sorunların çözümü için yerinde karar verdiklerini belirti.
Kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan parkların yönetimine kadar birçok konuyla yakından ilgilendiklerini aktaran Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde illerimizde ziyaretlerde bulunuyoruz. İllerimizde bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz toplantıları gerçekleştiriyoruz. Şehrin büyümesine, gelişmesine, kültürüne, sanayisine ve istihdamına katkı sağlamak için bakanlığımızı ilgilendiren projelere ilişkin geniş katılımlı değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kararlarımızı da hızlı bir şekilde valilerimiz, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız ile uygulamaya geçiriyoruz. Şanlıurfa'nın şöylede bir önemi var, yaklaşık 450 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle tüm Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bakan Kurum, şehirde faaliyete geçirilmesi planlanan proje ve çalışmaları da yerinde inceleyerek, ilgililerden kentsel dönüşüm ve diğer proje çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:26 Kaynak: İHA

Abdullah Erin, Murat Kurum, Şanlıurfa, Güncel
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