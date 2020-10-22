Ankara'nın ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi canlandırılıyor - Son Dakika

Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi, Cumhuriyetin 100. yılında tarihi kimliğine uygun olarak yenilenerek halkın kullanımına yeniden sokulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum projeye ilişkin, "Saraçoğlu Mahallesi'nin ihya sürecini başlatıyoruz. Ankara'nın merkezini daha da canlı kılacak, milli mimarimizi, doğal varlıklarımızı koruyarak yaşatacak bu örnek çevre ve şehircilik projemizi milletimize armağan ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olma özelliği taşıyan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'nin ihya süreci başladı. Proje ile Ankara'nın merkezi daha da canlanacak ve milli mimari, doğal varlıklar korunarak yeniden şehre kazandırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde 'Ankara Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi' tanıtım toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcisi ve Ankara'nın ileri gelen isimleri katıldı.

"Güçlü Türkiye'nin güçlü başkenti"

Bakan Kurum, mahallenin yenilenmesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Yeni Saraçoğlu Mahallesi'ne katkı sunacak üniversite hocalarımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Başkentimizin yeni simgesi olacak Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi, Ankara'mız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Daha güçlü bir Türkiye için, Ankara'yı güçlü Türkiye'nin güçlü başkenti yapmak için, dünya başkentleri arasında en üst sıralara sokmak için büyük projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Başkentimizi doğal güzelliklerini, göllerini, akarsularını, yeşil alanlarını koruyan bir çevre ve şehircilik hamlesiyle 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlıyoruz" dedi.

Ankara'ya devasa yeşil koridor

Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Bakan Kurum, "21 riskli ve 33 rezerv yapı alanımızda deprem dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz. Diğer taraftan birbirinden güzel ve sağlam kamu binalarıyla, sokak sağlıklaştırma, cephe yenileme çalışmalarımızla Ankara'nın çehresini baştanbaşa yeniliyoruz. Özellikle Eski Ankara adıyla andığımız Altındağ'ımızda Hamamarkası mevkiindeki konakların restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yine Altındağ'da tarihimizi, kültürümüzü ön plana çıkaran çok önemli bir yenileme projesini de hayata geçiriyoruz. Ankaralıları tarihle buluşturacak bu projemizi Ankara Kalesi çevresinden başlayarak, Hergelen Meydanı'nın, Ulus'taki 'Yahudi Mahallesi'nin ve belediye binasının bulunduğu bölgeleri kapsayacak şekilde planladık. Bu tarihimizi yeniden gün yüzüne çıkarma projesi Hergelen Meydanı'ndan başlayıp, Atatürk Orman Çiftliği, AKM Millet Bahçesi, Gençlik Parkı ve eski 19 Mayıs Stadı'nın olduğu alanı içine alan son derece geniş bir yeşil koridorla birleşiyor. Projemiz tamamlandığında Ankara'nın göbeğinde kilometrelerce uzunluktaki bir kültür ve tarih aksını, yeşil koridoru Ankaralılarla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

77 ilde 50 milyon metrekarelik millet bahçeleri

Bakan Kurum, Ankara'daki millet bahçeleriyle ilgili de, "Yeşil Ankara'mıza değer katacak İmrahor Vadisi millet bahçesinden başlayarak, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içine alan yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. Bugün Ankara'da bir taraftan inşa ettiğimiz 91 bin konutun yanında dar gelirli vatandaşlarımız için yeni 12 bin 500 sosyal konutumuz yükseliyor. Bir taraftan da '81 ile 81 milyon metrekare' diyerek yola çıktığımız 'millet bahçelerimizi' inşa ediyoruz. 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon metrekareyi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz" dedi.

Hedef yeşil alan miktarını 8 metrekareden 15 metrekareye çıkarmak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 8 metrekareden 15 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şunları dedi:

"Şu ana kadar 35 millet bahçemizi açtık, kalanlar tüm hızıyla devam ediyor. Ankara'da da toplam büyüklüğü 3 milyon metrekareyi aşan 17 millet bahçesi yapıyoruz. Bunlardan Mamak Üreğil Millet Bahçemizi açtık. İnşallah İmrahor Vadisi ve 637 bin metrekarelik AKM millet bahçelerimizi önümüzdeki yıl açacağız. Polatlı, Mamak, Kahramankazan, Çubuk, Sincan, Gölbaşı ve Hacılar, Akyurt, Keçiören, Haymana, Ayaş, Altındağ, Kızılcahamam ve Cebeci'de yapacağımız millet bahçelerimizin çalışmalarına devam ediyoruz."

"Ankara bizim ortak davamız"

Bakan Kurum, Ankara'nın sadece bir başkent değil Anadolu'nun ortasından yenidünya düzenine yön veren bir merkez olduğunu ifade ederek, "Ankara bizim ortak davamız, Ankara bizim ortak istikbalimizdir. Konu Ankara'nın ihyası olunca mesele artık sadece inşa etmek değil; bilakis milletimize, tarihimize, istikbalimize hizmet etmektir. Bu manada milletvekillerimizle, belediyelerimizle hep birlikte en hızlı şekilde başkentimizde yeni vizyoner hizmetleri bir bir ortaya koymalıyız. İşte bugün hep birlikte bir yenileme, koruma ve yaşatma projesi olan Saraçoğlu Projesi'yle Ankara'nın merkezine havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla, özgün mimarimizi koruyarak yaşattığımız yemyeşil bir yaşam alanı kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Saraçoğlu Projesi'ni tamamen çevre ve doğa merkezli bir yaklaşımla ele aldıklarının altını çizen Bakan Kurum, "Saraçoğlu'nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek muhafaza ediyoruz. Yine mazisi yarım asrı aşan anıt ağaçlarımızın tamamını gözümüz gibi koruyoruz. Tek bir ağacın bile zarar görmesine izin vermiyoruz. Bütün tescilli yapı ve anıt ağaçlarımızı özenle koruyarak bu güzel mahallenin yine yeşiliyle, güzelliğiyle Ankara'ya nefes aldıracak bir mahalle olarak kalmasını sağlıyoruz. Bakın bu bölge dünyanın önemli meydanlarından birine, Kızılay'a komşu. TBMM'nin, eski Başbakanlığın, bakanlıkların, Genelkurmay Başkanlığının birbirine bağlandığı bu bölge, ülkemizin yönetildiği, siyaset ve bürokrasinin olduğu kadar sanatın da merkezi. İşte Saraçoğlu Projemiz; bu hatıraların arasında, bu şahitliklerin arasında yeniden hayat buluyor. Tıpkı Hamamönü'nde, Hacı Bayram'da, Ankara Kalesi'nde tarihimizi, sokaklarımızı, çıkmazları, meydanları ve evlerimizi nasıl koruduysak, Saraçoğlu'nu da aynı özveriyle, aynı şuurla koruyacağız, geleceğe taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Böyle bir projeye dahi karşı çıkanlar oldu"

Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden hayata kavuşturacak çalışmaya karşı çıkanların olduğunu belirten Bakan Kurum şunları söyledi:

"Tabii biz işimizi yapmaya, her gün yeni şeyler söylemeye, güzeli yapmaya devam edeceğiz. İnandığımız yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Saraçoğlu Mahallemiz; 81 bin metrekare alan üzerinde bitişik nizamda üretilen farklı tiplerde yapılardan oluşuyor. Konutların dışı geniş saçaklar, cumbaya öykünen cephe çıkmalarıyla, balkon korkuluklarıyla geleneksel Türk evinin modern bir yorumu olarak tasarlandı. Bakanlık olarak işe gelenekle moderni harmanlamış bu bölgenin depremsellik durumunu analiz eden statik raporlarımızı hazırlayarak başladık. Yine projemizin her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayıyla hareket ettik, üniversite hocalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın görüş ve desteklerini aldık."

Dere yatağı canlandırılacak, biyolojik gölete çevrilecek

Bölgede toplam 44 blok, 437 bağımsız bölüm bulunduğunu ve projeyle tescilli 44 bloğun tamamını koruduklarını ifade eden Bakan Kurum, "İçerisinde 429 bağımsız bölüm olarak yeniliyoruz. Yapıların karakteristik ve mimari özelliklerine göre alanda 3 ayrı etap belirledik, tüm etapları eş zamanlı olarak yapacağız. Geniş yeşil açık alanlar ile entegre şekilde tasarladığımız bu etapta Ankara'ya gelen misafirlerimize doğa ile iç içe bir konaklama imkanı sunuyoruz İkinci etapta ilk planında görülen eski dere yatağını canlandırıyoruz. Biyolojik gölet olarak Ankara'nın hizmetine sunuyoruz. Tabii bununla yetinmiyoruz. Biyolojik gölet çevresinde yapacağımız rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde 7/24 yaşayan aktif bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu etapta 70 dükkan ve 88 ofis olacak şekilde yeniliyoruz. Bu alanların gölete bakan kısımlarını çardaklarla, sokağa bakan kısımlarını ise daha özel gölgeliklerle birlikte tasarladık. Üçüncü etapta ise içerisinde 120 konut yapıyor olacağız" dedi. .

Bakan Kurum, konuşmasının ardından tanıtım toplantısına katılanlarla aile fotoğrafı çektirdi. - ANKARA