Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020...
Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizin 3 boyutlu dijital ikizlerini oluşturduk. 2020 yılında sistem tüm belediyelerimizin kullanımına açılacak. Böylelikle, yapılar izlenecek ve kaçak yapılar dijital olarak takip edilip önlenebilecek"

Murat Kurum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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