Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Dereli'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Kurum, ilçe merkezinde yıkım kararı alınan binalardan esnafın geçici olarak taşınacağı dükkanlardaki çalışmaları inceledi.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Kurum, yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Kurum, Celal Müdür Caddesi'nde selin ardından onarım ve temizlik çalışması tamamlanan iş yerini ziyaret etti. İş yeri sahibi Salim Abanuz ile bir süre sohbet eden Kurum, buradan alışveriş de yaptı.

Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında AK Parti milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ile diğer ilgiler eşlik etti.