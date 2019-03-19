Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık" Uygulamasıyla Zincir Marketlerdeki Poşet...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık" uygulamasıyla zincir marketlerdeki poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandığını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık" uygulamasıyla zincir marketlerdeki poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:19 Kaynak: AA
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