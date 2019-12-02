Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü

6 saat önce

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konferans Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile görüştü.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konferans Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü

Murat Kurum, İspanya, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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