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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Şili Çevre Bakanı Schmidt ile görüştü
6 saat önce
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konferans Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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