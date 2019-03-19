Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut) İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana...
33 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sosyal konut) İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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