Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut) İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut) İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana...

33 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sosyal konut) İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sosyal konut) İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız, devlet olarak sorumluluğumuz, görevimiz budur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Bursa, İstanbul, Murat Kurum, Güncel
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