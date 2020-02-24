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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor."
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