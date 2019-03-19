Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu An Ülkemizde 55 Bin Kilometrekare Korunan Alanımız Var, Biz...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu An Ülkemizde 55 Bin Kilometrekare Korunan Alanımız Var, Biz...

53 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmayı hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Murat Kurum, Güncel
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