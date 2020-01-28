Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız."

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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