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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız."
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