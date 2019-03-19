Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tarihimize, Kültürümüze, Doğal Sit Alanlarımıza Kimsenin Zarar...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tarihimize, kültürümüze, doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:37 Kaynak: AA
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