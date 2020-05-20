Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:36 Kaynak: AA
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