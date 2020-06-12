Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Trabzon'da incelemelerde bulundu: (3) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Trabzon genelinde dere yataklarında selde, heyelanda, taşkın riski bulunan 446 bina tespiti yaptık ve bu binaların hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulmak suretiyle taşınma sürecini de yine belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz." dedi.

Kurum, eski Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alanda inşası devam eden Millet Bahçesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dönüşüm çalışmalarının şehirlerdeki güzelliği artırmak amacıyla yapıldığını belirterek, bu çerçevede hem millet bahçelerini projelendirdiklerini hem de şehir içindeki önemli sokakları, caddeleri sağlıklaştırma projesi yürüttüklerini söyledi.

Trabzon'u daha önceki ziyaretleri sırasında şehir merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı sokaklarında sağlıklaştırma projesi yapılacağını açıkladıklarını anımsatan Kurum, çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile İller Bankası Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında devam ettiğini anlattı.

Kurum, örnek bir şehircilik çalışması projenin toplam bedelinin 4 milyon 600 bin lira olduğunu belirterek, yaklaşık bir ay içinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığı bilgisini verdi.

Sürmene ve Of ilçelerinde de sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldığını ifade eden Kurum, toplam 66 binanın cephelerinin iyileştirileceğini, Trabzon- Rize kara yolunda şehre yakışacak görüntüyü kazandırmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"Her yıl bu projeleri kararlı bir şekilde yürüteceğiz"

Kurum, TOKİ ile Bakanlığın kentsel dönüşüm kapsamında konut projelerine devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede 193 milyon liralık millet bahçesi, sosyal konut projelerimiz devam ediyor. Hem 50 bin hem de 100 bin konutluk sosyal konut projesi açıklamıştık. Bu çerçevede Trabzon'umuza 50 bin sosyal konut kapsamında 513, 100 bin sosyal konut kapsamında da 766 konutumuzu projelendiriyoruz ve inşallah ev sahibi olmayan vatandaşımız kalmayana dek de bu projelerimizi yürüteceğiz. Her yıl bu projeleri kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Hem şehirciliğe hem kentsel dönüşüme hem deprem dönüşümüne katkı sağlayacak bu projeleri yine Hazine ve Maliye Bakanımızın destekleriyle yürütüyoruz ve her yıl da inşallah bu projelerin sayısını, miktarını artıracağız."

Trabzon için diğer önemli bir yatırımın da şehrin merkezinde uzun yıllardır kullanım noktasında sıkıntı yaşanan içme suyu hatlarının yenilenmesine ilişkin proje olduğuna dikkati çeken Kurum, "Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemizle ortak proje yürütüyor. Yaklaşık 15,5 milyon avroluk proje. Bunun yüzde 40'ını Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımız, kalan yüzde 60'ını da AB'den uygun şartlarda destek almak suretiyle yürütüyoruz ve şehrin merkezindeki tüm içme suyu altyapısını değiştireceğiz, daha sağlıklı bir içme suyu şebekesine Trabzon'umuz kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedelli projemizi yürütüyoruz"

Kurum, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 7 bölge için eylem planlarının bulunduğunu, Karadeniz'e yönelik planları ise bir süre önce Trabzon'da açıkladıklarını anımsattı.

Bakan Kurum, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Eylem planı çerçevesinde hem dere güzergahı üzerinde kalan konutların taşınacağını açıklamıştık hem de bu manada gerekli altyapıların düzenlenmesi için belediyelerimize, valiliklerimize bir genelge göndermiştik. Bu çerçevede ilk Karadeniz Bölgesi'nden başladık. Araklı ilçemizde meydana gelen selde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu, onlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Trabzon genelinde dere yataklarında selde, heyelanda, taşkın riski bulunan 446 bina tespiti yaptık ve bu binaların hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulmak suretiyle taşınma sürecini de yine belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz."

Araklı ilçesinde 280 konut ve ticari ünitelerin yer aldığı projenin devam ettiğini belirten Kurum, "Bu projemizi de başlattık, yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedelli projemizi yürütüyoruz. Araklı ve Trabzon'da dere güzergahı üzerinde kalan ne kadar vatandaşımız varsa bu konutlara taşımak suretiyle derelerdeki dönüşümü de yapmış olacağız." diye konuştu.

"Toplamda 23 millet bahçesi açmış olduk"

Kurum, 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi projesi çerçevesinde 10 millet bahçesinin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle geçen hafta gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Toplamda 23 millet bahçesi açmış olduk. Devam eden 207 millet bahçemiz ki yatırım bedeli de 14 milyar lira." dedi.

Trabzon'da üç millet bahçesi bulunduğunu dile getiren Kurum, Akçaabat ilçesindekinin tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldığını, Vakfıkebir ilçesindeki millet bahçesi inşaatının ise yaklaşık 36 bin metrekarelik alanda devam ettiğini, dokuzuncu ayda hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

Kurum, Trabzon'daki millet bahçesi inşaatının da Trabzonspor'un tarihi başarılarına ev sahipliği yapan Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu yaklaşık 56 bin metrekarelik alanda devam ettiğini söyledi.

Millet bahçesinde yaklaşık 500 araçlık kapalı ve açık otopark, millet kıraathanesi, kütüphane ve Trabzonspor'un anılarının yaşatılacağı müzenin yer alacağına dikkati çeken Kurum, "Bu projeyi de inşallah dokuzuncu ayda Trabzonlu vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Bu çerçevede çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurum, daha sonra Trabzon Valiliğini ziyaret etti. Kurum, ayrıca Vakfıkebir ilçesinde yapımı süren Millet Bahçesi ile geçen hafta hizmete açılan Akçaabat ilçesindeki Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurum, incelemeleri sırasında yetkililere kentte yapımı devam eden millet bahçelerinde mümkün olduğu kadar çok sayıda biyolojik gölet yapılması, ayrıca Akçaabat Millet Bahçesi'ndeki gibi serander kurulması talimatını verdi.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde Vali İsmail Ustaoğlu, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve ilgililer eşlik etti.

(Bitti)