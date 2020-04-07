Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini... - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini...
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:30 Kaynak: AA
Son Dakika Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı