Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Milletimize Buradan Çağrı Yapmak İstiyorum, Riskli Binaları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar. Devletimiz, Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği zaten yapıyor, yapmaya da devam edecek."

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