Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Milletimize Buradan Çağrı Yapmak İstiyorum, Riskli Binaları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Milletimize Buradan Çağrı Yapmak İstiyorum, Riskli Binaları...

40 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar. Devletimiz, Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği zaten yapıyor, yapmaya da devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım İran'dan ABD'ye Atom Bombası Tehtidi

Son Dakika! Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak Mobil Tanzim Satışı Başladı! İşte Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:07:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Milletimize Buradan Çağrı Yapmak İstiyorum, Riskli Binaları...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]