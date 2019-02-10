Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Milletimize Buradan Çağrı Yapmak İstiyorum, Riskli Binaları...
40 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar. Devletimiz, Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği zaten yapıyor, yapmaya da devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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