Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Yerel Yönetimler, İlbank'tan Kredibilitesi Olduğuna Dair...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Yerel Yönetimler, İlbank'tan Kredibilitesi Olduğuna Dair...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları içn düşük faizli kredi kullanabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları içn düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:01 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Son Dakika! Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Bazı Adımlar Atılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:14:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Yerel Yönetimler, İlbank'tan Kredibilitesi Olduğuna Dair...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]