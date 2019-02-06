Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm Yerel Yönetimler, İlbank'tan Kredibilitesi Olduğuna Dair...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları içn düşük faizli kredi kullanabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum: "Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları içn düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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