Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken...
17.11.2020 09:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: " Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da"
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