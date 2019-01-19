Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasını Çok Yakın Zamanda Sayın...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasını Çok Yakın Zamanda Sayın...

47 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasını çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasını çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Türkiye, Murat Kurum, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum

Askere Gidemeyeceğini Öğrenen Genç, İntihar Girişiminde Bulundu Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:46:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasını Çok Yakın Zamanda Sayın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]