Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasını Çok Yakın Zamanda Sayın...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Türkiye Emlak Katılım Bankasını çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:59 Kaynak: AA
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