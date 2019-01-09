Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ücrete Tabi Tutulan Poşetlerin Çift Kat Kalınlığı İçin 40 Mikron...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ücrete Tabi Tutulan Poşetlerin Çift Kat Kalınlığı İçin 40 Mikron...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:59 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak Polis Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Kerkük'te Bayrak Krizi Büyüyor! Irak Hükümeti'nden Büyük Tepki Geldi İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:51:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ücrete Tabi Tutulan Poşetlerin Çift Kat Kalınlığı İçin 40 Mikron...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]