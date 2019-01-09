Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ücrete Tabi Tutulan Poşetlerin Çift Kat Kalınlığı İçin 40 Mikron...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik"
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Kurum: "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik"
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:59 Kaynak: AA
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