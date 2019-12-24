Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14... - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik"
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:04 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik"
Son Dakika Son dakika: 100 bin sosyal konut projesinde başvuru rakamı 440 bine ulaştı Son Dakika: Bakan Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul" yanıtı: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi