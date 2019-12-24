Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik"

Ulusal Akıllı Şehirler, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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