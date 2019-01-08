Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Karabük Ziyareti

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un açıklamalarında da görüldüğü üzere ilçeler için de TOKİ çalışmalarının start alacağını belirterek, kentin doğası ve tarihi dokularının yapılacak çalışmalarla daha da güzelleşeceğini bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un açıklamalarında da görüldüğü üzere ilçeler için de TOKİ çalışmalarının start alacağını belirterek, kentin doğası ve tarihi dokularının yapılacak çalışmalarla daha da güzelleşeceğini bildirdi.



Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Kurum'un Karabük ziyaretini değerlendirdi.



Bakan Kurum'un şehir genelinde bir master planı hazırlanacağını, vatandaşın talepleri doğrultusunda Kent Meydanı alanında yeni düzenlemelerle içinde bir millet bahçesi, millet kıraathanesi olacak şekilde projelerle kente nefes aldıracak çalışmalar yapılacağını söylediğini aktaran Altınöz, şunları kaydetti:



"Sayın Bakanımız, otoparklar, çöp depolama, çöp konteyneri, Keltepe Kayak Merkezi, millet bahçesi, kentsel dönüşüm, KARDEMİR, MARZİNC, TOKİ, Safranbolu'da sıfır atık ve millet bahçesi, Eflani ve Yenice ilçelerinde TOKİ projeleri gibi birçok hususta önemli açıklamalarda bulundu. İktidarımız döneminde ilimizin çehresi değişti. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da bu değişim hız kesmeden inşallah devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un açıklamalarında da görüldüğü üzere ilçelerimiz için de TOKİ çalışmaları start alacak. İlimizin, doğası ve tarihi dokuları yapılacak çalışmalarla daha da güzelleşecek. Karabük Kent Meydanı'nın yeniden düzenlenmesi, yapılacak kentsel dönüşümler, binaların cephe yenilemeleri, sokak sağlıklaştırmaları, çöp depolama merkezi, millet bahçeleri ile bambaşka bir çehreye bürünecek."



Safranbolu'nun hem Karabük için hem de ülke genelinde önemli bir değer olduğunu vurgulayan Altınöz, "Sayın Bakanımız, Safranbolu'nun sıfır atık projesinde pilot bölge seçildiğini bizlerle paylaştı. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağından ayrıştırıldığı, bu ayrıştırılan atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların da kompos haline getirildiği bir çalışma olacak. Bu projenin dışında ilçemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin otopark sorununu çözme hususunda da bakanımız, 300 araçlık bir otopark çalışması için belediyeye destek vereceklerini belirtti. Yine Barış Mahallesi'nde bir millet bahçesi projesi ilçemize kazandırılacak. İnşallah Eflani ilçemizde 93, Yenice ilçemizde de 220 konutluk projelerin çalışmaları sürüyor. Projeler bittiğinde bu hizmetleri de memleketimize kazandıracağız. Karabük için dün de elimizden gelenin en iyisini yaptık, bugün de en güzelini yapmak için çalışacağız. Devlet ve yerel yönetim el ele verip çok güzel hizmetleri ilimize kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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