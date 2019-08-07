Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Valilikte il değerlendirme toplantısına katıldı (2)
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Valilikte il değerlendirme toplantısına katıldı (2)

29 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ISPARTA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Valilikte il değerlendirme toplantısına katıldı (2), System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ISPARTA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Kurum, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Murat Kurum, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:27 Kaynak: AA
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