Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Valilikte il değerlendirme toplantısına katıldı (2)
29 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ISPARTA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:27 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un açıklaması ISPARTA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta
Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Kurum, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
Kurum: "Salda gölü kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz" Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi