Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."

Murat Kurum, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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