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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik."
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