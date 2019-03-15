Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Kapalı Çarşı Esnafını...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Kapalı Çarşı Esnafını...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ettiİSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Kapalıçarşı yönetim binasını ziyaret eden protokol, daha sonra restorasyonu yapılan çatıda incelemelerde bulundu.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kayan eşlik etti. Kapalıçarşı esnafıyla sohbet eden protokol, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Esnafla samimi sohbetlerde bulunan Bakan Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan ardından yönetim binasına geçti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Bakan Kurum'a hat hediye etti. Daha sonrasında restorasyonu biten Kapalıçarşı çatısında incelemelerde bulunan protokol, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Kapalıçarşı esnafına hayırlı işler diyerek ayrılan Kurum, sokakta bulunan kestaneciden kestane alarak ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Fatih, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Yüzleşme Dizisinde Sürpiz İddia! Engin Öztürk ve Hande Doğandemir Yeniden Aşık Oldu

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Kapalı Çarşı Esnafını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]