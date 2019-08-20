Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan ormanların imara açılacağını dair iddialar hakkında çok net konuştu. Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Kurum, şöyle konuştu:

"YIKILMASI GEREKİYOR"

"İmara aykırı yapılan yapıların yıkılması gerekiyor. Yalıkavak'ta 75 yapı mühürlendi. Gölköy'de 116 yapı durduruldu. Bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu."

'SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Bakan Kurum, bir soru üzerine yanan ormanların imara açılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.