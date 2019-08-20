Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak
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Bakan Kurum: Yanan ormanlarımız imara açılmayacak

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan ormanlarımızın imara açılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yanan ormanların imara açılacağını dair iddialar hakkında çok net konuştu. Kurum, "Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Kurum, şöyle konuştu:

"YIKILMASI GEREKİYOR"

"İmara aykırı yapılan yapıların yıkılması gerekiyor. Yalıkavak'ta 75 yapı mühürlendi. Gölköy'de 116 yapı durduruldu. Bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu."

'SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Bakan Kurum, bir soru üzerine yanan ormanların imara açılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Murat Kurum, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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