Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım"
22.03.2021 14:29
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, yarın çok geç olmadan suya sahip çıkılmasını istedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, yarın çok geç olmadan suya sahip çıkılmasını istedi.
Kurum, Dünya Su Günü dolayısıyla Twitter hesabından, "Yaşam kaynağımız suyu boşa harcamadan kullanmalıyız. Suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmayalım. Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım." mesajını paylaştı.
Paylaşımda, su kaynaklarının kullanımı ve alınması gereken önlemlere ilişkin video da yer aldı.
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