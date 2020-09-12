Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yeni Dereli Projesi"ni tanıttı Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selde zarar gören Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçeleri ile köylerde hayata geçirilecek 612 bağımsız bölümden oluşan projeyi tamamladıklarını söyledi.

Kurum, Dereli Belediyesi Konferans Salonu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen, "Yeni Dereli Projesi"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşanan deprem, sel, heyelan gibi afetlerin artık tüm insanlığı, tüm şehirleri, mahalleleri ve köyleri etkiler hale geldiğini belirtti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen bölge olduğuna işaret eden Kurum, "Bu çerçevede hem Trabzon'da hem Rize'de hem de Artvin'de, Giresun'da şiddetli yağışlar sebebiyle tüm ilçelerimiz, şehirlerimiz bu afetlerden etkileniyor." dedi.

Kurum, geride kalan bir yıla ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir yıl şöyle geriye dönüp baktığımızda Düzce, Bursa, Rize, Artvin ve en son da Giresun'da yaşanan deprem, sel felaketlerinde ciddi şekilde şehirlerimiz etkilendiler hem alt yapı hem üst yapı anlamında ama büyük milletler, büyük devletler işte bu zor zamanlarda belli oluyor. Ne zaman bir afet yaşansa, ne zaman bir sel yaşansa tüm milletimiz bir, beraber olmayı bildiler. Dün Elazığ ve Malatya'da bir ve beraber olduk bugün de yine Giresun'da aziz milletimiz bir ve beraber olmak suretiyle Giresun'umuzun yaralarını hızlı bir şekilde sarmak suretine girdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakanın vatandaşın yaralarını sarmak için günlerce Giresun'da kaldığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Giresun'un çok özel bir durumu var. Giresun, Milli Mücadele döneminde iki alayını Kurtuluş Savaşı'na göndermiş ve bir alayın neredeyse tamamını şehit olarak yitirmiş bir şehrimiz. Bu anlamda devletini, milletini ve bayrağını seven ve her zaman en önde mücadele eden şehirlerimizden bir tanesi. Biz de o şehitlerimizin, atalarımızın torunlarına hizmeti bugün en iyi şekilde yapmak zorundayız, durumundayız. Bu çerçevede hızlı bir şekilde eylemlerimizi, projelerimizi hazırladık ve şu anda hayata geçirmeye de başladık."

"Dereli'deki proje hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek olacak"

Kurum, afet bölgesinde yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Yapmış olduğumuz tespitlerde 320 bina acil, ağır ve yıkık bina sayısı, 636 da bağımsız bölümden oluşuyor. Bunun dışında da 10 tane kamu binası ki 1970'lerde daha önce yapılmış, 50-60 yıllık gerçekten yıpranmış ve bu afetlerde de zarar görmüş 10 kamu binasının da yıkımını gerçekleştirdik. 10 kamu binasını da yaparak hızlı bir şekilde inşallah şehirlerimize kazandırmış olacağız. Alt yapıya ilişkin gerekli tüm eksiklikler giderildi. Şu an fiilen çalışmayan hiçbir alt yapımız yok. Belediyelerimizle birlikte İller Bankası Genel Müdürlüğümüz bu çalışmayı sürdürdüler."

Artık kalıcı imalatlara başladıklarının altını çizen Kurum, "Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık. Dün, Dereli'deki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik, yer teslimini yapıp hızlı şekilde yapım sürecine başlayacağız. Merkezi Dereli ve Doğankent'ti. Dereli ve Doğankent'teki konutlarımızı hazırladık, yöresel mimariye uygun, yatay mimari esaslı projemizi hızlı şekilde inşa edip, vatandaşlarımızı daha güvenli, daha sağlam konutlara geçiriyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dereli'ye geldiğinde kendilerine, "Dereli için yapılması gereken neyse yapın" talimatı verdiğini dile getirerek, bu çerçevede ilgili tüm bakanlıklarla beraber bir çalışma ortaya koyduklarını aktardı.

Yaklaşık 25 bin metrekarelik Dereli merkez denilebilecek alan için proje hazırlandığını ifade eden Kurum, "Bu alanda tamamen tüm Türkiye'ye ki biz hem afet neticesinde zarar gören köylerimiz için şu an Elazığ ve Malatya'da İçişleri Bakanlığımız yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok örnek bir proje gerçekleştiriyoruz, Köykent Projesi, Tarımköy Projesi. İnşallah bu köydeki kırsal kalkınmaya da imkan verecek ve köyden kente göçü değil, köye dönüşü teşvik edecek, üretimi, bölgesel kalkınmayı teşvik edecek bir çalışmayı da yürütüyoruz." dedi.

Kurum, Dereli'deki örneğin, iklim değişikliği sebebiyle yaşanan sel, heyelan ve sel ihtimali olan alanlara ilişkin çok örnek bir dönüşüm olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek olacak, 25 bin metrekarelik alanda önünde konutlarımızın olduğu ki yöresel mimariye uygun bir şekilde zemin artı 3-4 katlı konutlarımızın, arka tarafta da ticari faaliyetlerimizin devam edeceği bir proje yapıyoruz ve baktığınızda derenin taşkın seviyesinin üstünde, kret kotu dediğimiz o kotu aşacak ve herhangi bir selde vatandaşımıza, şehrimize zarar vermeyecek şekilde projemiz tasarlandı. İnşallah ay sonuna kadar bitip yeni Dereli'yi inşa edecek çalışmaları tamamlayıp ihale sürecini yapmış olacağız."

"Amacımız daha güzel, daha güvenilir bir Giresun inşa etmektir"

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kamu binalarının yapılacağını belirten Kurum, selde zarar gören, yıkılan çeşitli kamu kurumlarının da gelecek yılın haziran ayına kadar tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

Kurum, yeni derenin kotunun, DSİ'nin verdiği kotla yükseleceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Önünde hemen bir rekreasyon alanı, yol alanı, ticari üniteler ve yöresel mimariye uygun şekilde de konutlarımızın yapılacağı bir projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Sel sebebiyle devam eden tüm projelerimizin yaklaşık tutarı 436 milyon lira ve biz nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Van'da vatandaşlarımızın yarasını hızlı şekilde sardıysak, Dereli'de de Doğankent'te de aynı şekilde inşa sürecini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yılın altıncı ayına kadar yeni Dereli'yi, yeni Doğankent'i, yine köylerimizde ihtiyacı olan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak projeleri etaplar halinde bitirmeyi hedefliyoruz. Amacımız daha güzel, daha güvenilir bir Giresun inşa etmektir. İklim değişikliğinin etkilerinden de bundan sonraki süreçte daha az etkilenecek adımları atmaktır."

Bakan Kurum, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Giresun halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, Bakan Kurum aynı salonda vatandaşlarla da bir araya geldi. Yapılacak çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi aktaran Kurum, talepleri dinledi, soruları yanıtladı.