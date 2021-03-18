Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Yusufeli'nde) Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız"
18.03.2021 11:07
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Yusufeli'nde) Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Yusufeli'nde) Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız"
Murat Kurum, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: '(Yusufeli'nde) Yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız' - Son Dakika
Son Dakika Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Anayasamızda var Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır Her şey "Doktor musun?" sorusundan sonra başladı! Madde bağımlısı şahıs önüne çıkan herkesi bıçakladı Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı