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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler...
19 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var" dedi. - ELAZIĞ
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