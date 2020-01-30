Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler...

19 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var" dedi. - ELAZIĞ

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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