Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
37 dakika önce
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un temaslarından detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara bez torba dağıtması BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara bez torba dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:47 Kaynak: AA
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