Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

37 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un temaslarından detaylar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara bez torba dağıtması BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara bez torba dağıttı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un temaslarından detaylar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlara bez torba dağıtması BALIKESİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara bez torba dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:47 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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