Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Peribacaları Bölgesindeki Yapıların Yıkılması) Biz...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Peribacaları bölgesindeki yapıların yıkılması) Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Peribacaları bölgesindeki yapıların yıkılması) Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 64 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıların da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Kurum: 1. Derece Sit Alanlarında İmar Barışı Başvurularını Kabul Etmeyeceğiz

Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım