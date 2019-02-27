Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Peribacaları Bölgesindeki Yapıların Yıkılması) Biz...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Peribacaları Bölgesindeki Yapıların Yıkılması) Biz...

56 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Peribacaları bölgesindeki yapıların yıkılması) Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Peribacaları bölgesindeki yapıların yıkılması) Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 64 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıların da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Murat Kurum, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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