Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuzlalılarla bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murta Kurum, Tuzla'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murta Kurum, Tuzla'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında, "Biz İstanbul'umuza memleketimize, hemşehrilerimize hizmet etmeyi, inşa etmeyi, imar etmeyi, hele hele de ihya etmeyi sadece ilçelere değil, tüm cihana, ülkemize ve insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyanın tüm mazlumlarının gözü de kulağı da İstanbul'dadır. Bu manada İstanbul şehirlerden bir şehir, beldelerden bir belde de değil, dünyanın gözünün burada olduğu bir medeniyet anlayışımızın simgesidir, başkentidir" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuzla'ya gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa Bakan Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Bakan Murat Kurum burada yaptığı konuşmasında Trabzon'da meydana gelen sel felaketinden, Tuzla'da yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinden ve 23 Haziran'da yapılacak seçimden bahsetti. Bakan Kurum, Trabzon'da meydan gelen sel felaketinden söz ederek, "Dün Trabzon Araklı'da iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle bir sel felaketi meydana geldi. Bu sel felaketinde de vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler, yaralılar, kayıp vatandaşlar var. Hem İçişleri Bakanımız hem Tarım Bakanımız oradalar. Biz de İnşallah yarın Trabzon'unumuzda olup sahada yapılması gerekenleri başlatarak selden dolayı vatandaşımızın zarar gören mallarına evlerine ilişkin bilgileri almak suretiyle vatandaşımızın yaralarını en aza indirecek süreci de en kısa zamanda başlatmış olacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi. Tuzla ilçesi hakkında konuşan Bakan Kurum, "Tuzla İstanbul'umuzun her manada yükünü çekiyor, ama görüyoruz ki Tuzla da marka ilçelerinden biri olma yolunda yürüyor. Siz her zaman bizim destekçimiz oldunuz İnşallah biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belediyemizle birlikte 17 yıldır bize desteklerini esirgemeyen vatandaşımızın her türlü ihtiyacını gidermek üzere kararlı bir şekilde Tuzla'mızın 50 - 100 yılını planlayacak şekilde bu süreci sizlerle birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN TAMAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLATTIK" Kentsel dönüşüm konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "2012 yılından itibaren ülkemizin tamamında kentsel dönüşüm süreci başlattık. İstanbul'un tüm ilçelerinde yapmak suretiyle kentsel dönüşümü hızlı, kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bunu yürütürken de vatandaşımızın rızasını alarak yerinde dönüşüm modeliyle bu hamlemizi gerçekleştireceğiz. Yani en önemli öncelik yerinde dönüşüm, vatandaşımızın rızası ve hızlı dönüşüm. Bu üç kriteri sağlamak zorundayız" dedi. Tuzla'da kentsel dönüşümün yapılması gereken öncelikli yerler hakkında konuşan Bakan Kurum, "Birinci projemiz Cami Mahallesi. Plan değişikliği teklifi bu sitemize ilişkin hazırlandı, belediyemiz tarafından yapıldı. Bu sitemizdeki ve Beşevler sitesinde de aynı şekilde plan değişikliği söz konusu. Buralarda hem mülkiyetten kaynaklı problemler var, eski ve yeni mülkiyetlere ilişkin problemlerimiz var, bir de imarla ilgili sorunlar var" şeklinde konuştu. Aynı zamanda Tuzla'nın kendileri için önemli ve stratejik bir yer olduğunu ifade eden Bakan Murat Kurum, "Burada gemi inşaat sanayinin artması hem bölgeye istihdam potansiyeli oluşturan, beraberinde de yan sanayiyi destekleyen ve ülkenin savunma ihtiyaçlarına katkıda bulunan bir dalımız ve Tuzla'da etkili bir şekilde faaliyet gösteriyor. Biz de bu merkezimizi desteklemek, vatandaşımızın istihdam şartlarını arttırmak ve sanayimizin problemlerini çözmek adına adımlar atıyoruz. Bunun için de yıllık bedel alınmaksızın sadece elde edilen hasılatın binde biri oranında bedel alınması şartıyla buradaki tesislerimizin sözleşme süreçlerini uzattık" dedi. Ayrıca Bakan Murat Kurum, "Millet bahçelerini ve o doğal, tarihi güzellikleri öne çıkaracak projeleri ihmal etmemeye gayret gösteriyoruz. Bu noktada yeşil alan miktarını ilçe genelinde yüzde 15 oranında artırmak hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda millet bahçeleri projelerini yaygınlaştırmaya başladık. Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde iki tane alan var millet bahçesi olarak düşünülen. Bu alanlardan birini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Şimdiden millet bahçemiz hayırlı olsun" diye konuştu.

"İSTANBUL VE AK PARTİ ETLE TIRNAK GİBİDİR" 23 Haziran seçimlerinden söz eden Kurum, "Şunu net bir şekilde söylemek gerekir ki İstanbul ve AK Parti etle tırnak gibidir. Ayrılmaz bir bütündür. Adeta birbirine yürekten bağlı kardeş gibidir. Şimdi hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz dünyanın merkezinde, medeniyetimizin başkentinde İstanbul'da beş gün sonra sandığa gidiyoruz. Biz İstanbul'umuza memleketimize, hemşehrilerimize hizmet etmeyi, inşa etmeyi, imar etmeyi, hele hele de ihya etmeyi sadece ilçelere değil, tüm cihana, ülkemize ve insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyanın tüm mazlumlarının gözü de kulağı da İstanbul'dadır. Bu manada İstanbul şehirlerden bir şehir, beldelerden bir belde de değil, dünyanın gözünün burada olduğu bir medeniyet anlayışımızın simgesidir, başkentidir. ve biliyorsunuz İstanbul'umuzun o kötü talihini de değiştirmek, acılarından kurtarmak, 1994 yılında bizlere, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olmuştur. Onun belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'umuz medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden güçlü bir şekilde yeniden başlamıştır. Sizlerle gönül birliği içerisinde 25 yıl İstanbul'umuzu yönettik. Şimdi İnşallah yeni bir 25 yılın kapısını da 23 Haziran'da Binali abimizle birlikte açacağız" şeklinde konuştu.

(Halit Arslan/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?

Emirates Havayolları, 15 bin 500 lira maaşla kabin görevlisi almak için Türkiye'ye geliyor

Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark açılıyor? İşte KONDA araştırmanın anket sonucu

Burak Yılmaz, kızları için Lecce'yi reddetti!