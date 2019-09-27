Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34...
Son Dakika Güncel Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34...

56 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34 ilden 270 personelle görev yapıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34 ilden 270 personelle görev yapıyoruz. AFAD'a bildirilen hasarlı bina talebine ilişkin 611 taleple karşı karşıyayız. Bu talepleri bu akşam itibarıyla bitirmiş olacağız. 80 kamu binamızda inceleme yaptık. 55 okul, 9 hastane ve diğer kamu binalarında tespit yaptık. 14 okulda daha detaylı tespit yapılması için arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Hafta sonu bu tespitler de tamamlanacak" dedi. - İSTANBUL

Murat Kurum, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki 5,8'lik depremin ardından 144 artçı meydana geldi
Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin Hayat kurtarmada olmazsa olmaz deprem çantasının ortalama maliyeti 440 TL Kamuda çakar lambalar sökülüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 19:30:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]