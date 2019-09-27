Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34 ilden 270 personelle görev yapıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34 ilden 270 personelle görev yapıyoruz. AFAD'a bildirilen hasarlı bina, talebine ilişkin 611 talebiyle karşı karşıyayız. Bu talepleri bu akşam itibariyle bitirmiş olacağız. 80 kamu binamızda inceleme yaptık. 55 okul, 9 hastane ve diğer kamu binalarında tespit yaptık. 14 okulda daha detaylı tespit yapılması için arkadaşlarımız çalışıyoruz. Hafta sonu bu tespitlerde tamamlanacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığımıza bağlı birimle alt ve üst yapı anlamında 34...

Murat Kurum, AFAD, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
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