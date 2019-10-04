Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kızılcahamam'da
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kızılcahamam'da

14 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kızılcahamam'da, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Sokak Rehabilitasyonu Cephe İyileştirme Projesi'ni yerinde inceleyen Bakan Kurum'a, çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Belediye Başkan Süleyman Acar, Bakan Kurum'a, Kızılcahamam'a verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

Kızılcahamam, Murat Kurum, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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