Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin" Bakan Kurum: "Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin"
Bakan Kurum:
"Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"
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