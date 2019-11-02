Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...
Son Dakika Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin" Bakan Kurum: "Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı değerden tapuda göstersin"

Bakan Kurum:

"Konut alım satımında tapu kadastro fiyat belirleyemez. Gerçek değer üzerinden tapu devrinin yapılması için meclisimiz çalışıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Vatandaşımız konutu kaç liradan alıp satıyorsa aynı...

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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