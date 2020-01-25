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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor."
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