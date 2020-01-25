Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum. Artçı depremler devam ediyor. Dolayısıyla hasarlı binalar bizim için risk teşkil ediyor."

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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