Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedeler için uygulayacakları projeleri anlattı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde zarar görenler için uygulayacakları projeleri açıklarken, "Hazine mülkiyetlerini belediye üzerinden uygun şartlarda sizlere vereceğiz. İsterseniz bu alanlardaki vatandaşlarımız kendileri bir müteahhitle anlaşıp bunu da yapabilecek." dedi.

Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda depremzede ailelerle bir araya gelen Bakan Kurum, bölgede yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Depremzedelerin acılarına ortak olduklarını aktaran Kurum, yaraları sarmak için projeleri hızla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir taraftan hasar tespitlerini yaptıklarını, bir taraftan ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerini başlattıklarını belirten Kurum, konteyner kentlerin kurulum çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Kurum, vatandaşın gıda, barınma, ısınma ihtiyaçlarına ilişkin süreci birebir takip ettiklerini vurgulayarak, "Şu ana kadar hiçbir eksiklik yaşatmamaya çalıştık. Tabi ki her şey çok iyi olmuş diyemeyiz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da aynı anlayışla Elazığ'ımızın, Malatya'mızın yanında olacağız. Onların sevinciyle sevineceğiz, üzüntüsüyle üzülmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

En büyük deprem hasarının yaşandığı yerlerden birinin de Abdullah Paşa Mahallesi olduğunu anımsatan Kurum, "Abdullah Paşa, Elazığ'ımızın en büyük mahallelerinden bir tanesi. Proje dahilinde hazine mülkiyetlerini de projeye katacağız. Yine Zemin+4, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla çok güzel bir proje çizeceğiz." diye konuştu.

"Elazığ'da büyük bir kentsel dönüşüm projesi geliştiriyoruz"

Bakan Kurum, az hasarlı binaların da riskli bina statüsünde kentsel dönüşüm projesine dahil edileceğini belirterek, isteyene fiyat farkı ödemek koşuluyla yeni konut verileceğini söyledi.

Yapılacak konutların afet kapsamında değil, kentsel dönüşüm alanı olduğu için yapılacağını vurgulayan Kurum, ağır hasarlı binaların yoğunluğundan dolayı Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanının talimatıyla Elazığ'da büyük bir kentsel dönüşüm projesi uyguladıklarını aktardı.

Kurum, evinin bulunduğu alanda yeni konut almak istemeyenlerin ister Bizmişem ve Cumhuriyet mahallelerindeki hazır konutlardan, isterlerse yeni yapılacak Zafran Mahallesi'ndeki projelerden yararlanabileceklerini söyledi.

Orta hasarlı binalarla ilgili çalışma yürüttüklerini anlatan Kurum, "Biz hazine mülkiyetlerini belediye üzerinden uygun şartlarda sizlere vereceğiz. İsterseniz bu alanlardaki vatandaşlarımız kendileri bir müteahhitle anlaşıp bunu da yapabilecek. Bu da dışarıdaki en azından orta hasarlı vatandaşlarımız için bir çözüm önerimiz ki bugüne kadar bunla ilgili bir süreci işletememişiz zannettiğim kadarıyla. Şimdi biz bunun da önünü açmış olacağız."

"Cumhurbaşkanı takip ediyor"

Abdullahpaşa Mahallesi genelinde bir yıl sonra hiçbir problemin kalmamış olacağını bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Elazığ'da Elazığ'daki vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle 16 gündür birlik beraberlik içerisinde bu depremle ilgili tüm yaraları sarmak için mücadele ettik. İnşallah yıl sonuna kadar da biz bir kardeşiniz olarak Elazığlı bir hemşehriniz olarak sürekli buraya geleceğiz ve bunların birebir takipçisi olacağız ve verdiğimiz sözleri de size bir bir tutmak suretiyle de yerine getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da burayı takip etmektedir ve işin her kademesi ile ilgili kendisini bilgilendiriyoruz. İnşallah bir yıl sonra farklı bir Elazığ farklı bir Abdullahpaşa farklı bir Mustafapaşa, Sürsürü olacak."