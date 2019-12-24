Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, '16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye... - Son Dakika

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye...

7 saat önce

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı yapılmıyor.

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, "16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı yapılmıyor. 6 aylık süreçte ne yaptığını kendisine sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi - ANKARA

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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