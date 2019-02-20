Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2012 Yılında Cumhurbaşkanımızın Başlattığı Kentsel Dönüşüm...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2012 Yılında Cumhurbaşkanımızın Başlattığı Kentsel Dönüşüm...

51 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2012 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğinde bugüne kadar 590 bin konutun dönüşümünü sağladık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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