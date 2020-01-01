Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum : "5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatılacak. 6 santralde mühürleme işlemleri tamamlandı." - ANKARA

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Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor