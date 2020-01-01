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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatılacak.
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:11 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatılacak. 6 santralde mühürleme işlemleri tamamlandı." - ANKARA
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