Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı.

37 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı., System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 5 yıllık kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı. "Her şehrin kendine özgü dönüşüm aynası olacak" diyen Bakan Kurum, her yıl 100 bini İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 300 bin konutun dönüşümünün sağlanacağını söyledi. Bakan Kurum bu çerçevede 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun dönüştürüleceğini kaydetti. - İSTANBUL

Murat Kurum, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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