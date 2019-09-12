Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattık
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattık

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Planı'nı açıkladı. Bakan Kurum, Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade edilmeyeceğini dile getirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattık, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Planı'nı açıkladı. Bakan Kurum, kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.


Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklayan Bakanı Kurum 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını dile getirdi.

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Murat Kurum, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45 
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