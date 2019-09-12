Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattık
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Planı'nı açıkladı. Bakan Kurum, Kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade edilmeyeceğini dile getirdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 3 temel ilke, 4 ana başlık ve 8 maddeden oluşan Kentsel Dönüşüm Planı'nı açıkladı. Bakan Kurum, kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.
Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklayan Bakanı Kurum 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45
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