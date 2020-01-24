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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"
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