Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Akhisar'daki deprem) Yapıları ağır hasar gören vatandaşlarımızın kesin hasar tespit neticeleriyle birlikte TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç'ta hem Akhisar'da yüzer konut inşasına başlayacağız"

Murat Kurum, Kırkağaç, Akhisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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