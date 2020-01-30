Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık.

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim." - ELAZIĞ

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
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