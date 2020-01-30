Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık.
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim." - ELAZIĞ
Son Dakika Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir Taksici aracını denize sürüp intihar etti