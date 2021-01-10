Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." - ANKARA