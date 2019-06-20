Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı...

30 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerin ardından Çamlıktepe mahallesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ay sonuna kadar Karadeniz'e ilişkin eylem planımızı tamamlamış ve bu ay sonu veya önümüzdeki ayın ilk haftası açıklamış olacağız, diğer taraftan da Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah bu 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz" dedi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:03 Kaynak: İHA
Araklı, Karadeniz, Trabzon, Murat Kurum, Politika
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