Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
İstanbul, Murat Kurum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB plajlarında sezon 4 Haziran'da açılıyor İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:51:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]