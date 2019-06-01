Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
: "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul
'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." - İSTANBUL
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